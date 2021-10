Polícia a hygienici kontrovali dodržiavanie opatrení v prevádzkach

Vrbové 6. októbra (TASR) - Kontrolu dodržiavania protipandemických opatrení vo Vrbovom vykonali príslušníci miestneho policajného oddelenia v spolupráci s pracovníkmi trnavského regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Spoločne navštívili päť prevádzok. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"V dvoch prevádzkach zistili menšie nedostatky, a tie bude riešiť úrad v následnom správnom konaní. V rámci režimu O-T-P nebol v prevádzkach poverený personál, ktorý by v zmysle platných opatrení aktívne kontroloval návštevníkov pri vstupe do prevádzky," uviedla Linkešová.



Kontroly pandemických opatrení vykonáva podľa jej vyjadrenia polícia aj v iných okresoch kraja podľa požiadaviek príslušného RÚVZ. "Pripomíname aj my, že pri vstupe na pracoviská dokladov a evidencií polície a klientskych centier je potrebné, aby si občania prekryli horné dýchacie cesty rúškom či respirátorom podľa aktuálnej epidemickej situácie v danom okrese. V červených (Senica) a bordových okresoch (Skalica) sú obyvatelia povinní v niektorých prípadoch použiť rúško prípadne šál aj v exteriéri," doplnila hovorkyňa.