KONTROLA VOZIDIEL: Policajti na D2 zistili až 60 priestupkov
Policajti zistili celkovo 60 priestupkov, v jednom prípade bol zistený alkohol do jedného promile. Vykonaných bolo 433 dychových skúšok a dva drogtesty.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Na odpočívadle Závod na diaľnici D2 vykonala v utorok (10. 3.) polícia v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a inšpektorátom práce osobitnú kontrolu vozidiel smerujúcich do Českej republiky. Zameraná bola na rýchlosť, alkohol či iné návykové látky, technické predpisy i technický stav vozidla. Ale tiež zákaz vjazdu vozidiel nad 7,5 tony tranzitujúcich cez územie Bratislava a pátranie po osobách a veciach. Skontrolovaných bolo 433 vozidiel. TASR o tom informovali bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff i mediálna komunikácia NDS.
„Policajti zistili celkovo 60 priestupkov, v jednom prípade bol zistený alkohol do jedného promile. Vykonaných bolo 433 dychových skúšok a dva drogtesty,“ skonštatoval Szeiff s tým, že zadržané boli štyri osvedčenia o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčnými číslami.
Doplnil, že v 28 prípadoch išlo o jazdu bez diaľničnej známky, v ôsmich prípadoch o prekročenie hmotnosti, v siedmich prípadoch sa týkali priestupky technického stavu vozidla, ako aj porušenia sociálnej legislatívy. V piatich prípadoch sa týkali bezpečnostných pásov a v štyroch prípadoch rýchlosti jazdy.
Pre NDS i dopravnú políciu je podľa nich z dôvodu zvýšenia plynulosti cestnej premávky dôležitá kontrola zákazu tranzitu cez Prístavný most pre nákladnú dopravu. Vlani v marci bol zavedený zákaz tranzitu v smere na Žilinu, v júli pribudol zákaz tranzitu nákladnej dopravy aj v opačnom smere. Týmto opatrením sa podľa nich podarilo odbremeniť Bratislavu od približne 2300 kamiónov denne.
Nákladná doprava nad 7,5 tony, ktorá len prechádza Bratislavou, je v súčasnosti odklonená z diaľnice D2 (v lokalite Pečňa - Petržalka) na D4 a následne sa tranzitujúce vozidlá dostanú na D1 prostredníctvom otvorenej vetvy z D4 v križovatke D1/D4. V smere na Rakúsko a Českú republiku je doprava presmerovaná za križovatkou Bernolákovo na D4 a následne na D2.
