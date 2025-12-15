< sekcia Regióny
Polícia a rybárska stráž kontrolovali rybárov v Ilavskom okrese
Počas služby skontrolovali 22 loviacich rybárov.
Autor TASR
Ilava 15. decembra (TASR) - Viac ako dve desiatky rybárov na desiatich rybárskych revíroch v Ilavskom okrese skontrolovala rybárska stráž v spolupráci s policajtmi z obvodných policajných oddelení v Dubnici nad Váhom a Ilave. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Do akcie sa zapojili policajti z obvodných oddelení, výjazdová skupina rybárskej stráže Rady Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) a rybárska stráž organizačnej zložky SRZ Dubnica nad Váhom,“ informuje polícia.
Počas služby skontrolovali 22 loviacich rybárov. Vo väčšine prípadov bolo všetko v poriadku, v jednom prípade riešili rybára, ktorý lovil napriek tomu, že už viac ako rok mal neplatný rybársky lístok. Prípad zdokumentovali a postúpili na ďalšie konanie právnemu orgánu.
