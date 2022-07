NEVIDELI STE HO? Polícia aj záchranári pátrajú po českom turistovi

Vysoké Tatry 29. júla (TASR) - Polícia aj horskí záchranári pátrajú po 69-ročnom českom turistovi, ktorý sa stratil vo Vysokých Tatrách. Informoval o tom krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik. Hľadajú Arnošta Floka, ktorý je nezvestný od stredy (27.7.), keď odišiel so svojim kamarátom na turistiku do Vysokých Tatier.



"Vystúpil na železničnej stanici v Starom Smokovci a odtiaľ odišiel sám ku Kostolíku - štít vo Vysokých Tatrách. Od tej doby nepodal o sebe žiadnu správu," uviedol hovorca. Nezvestného muža sa doposiaľ nepodarilo vypátrať.



Hľadaný muž je vysoký 168 centimetrov, štíhlej postavy, má šedivú miernu bradu a šedivé riedke vlasy. "Naposledy mal na sebe oblečené svetlé tričko, šedú mikinu, šedé nohavice a na hlave mal šiltovku. Obuté mal trekové topánky a so sebou ruksak a turistické paličky," priblížil Džobanik.



Poznatky k hľadanej osobe môže verejnosť oznámiť na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 89 3371, resp. na linku 158. "Informácie môžete poskytnúť aj prostredníctvom facebookovej stránky Policajného zboru," dodal hovorca.