Polícia aktualizovala dopravné obmedzenia pre návštevu A. Merkelovej

Na prípadné obmedzenia upozorňuje cestujúcich aj Dopravný podnik Bratislava.

Bratislava 6. februára (TASR) – Polícia aktualizovala dopravné obmedzenia v Bratislave, ktoré budú vo štvrtok (7.2.) z dôvodu návštevy nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Na prípadné obmedzenia upozorňuje cestujúcich aj Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Polícia informuje, že pre návštevu nemeckej delegácie musia vodiči i cestujúci počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami týkajúcimi sa najmä širšieho centra Bratislavy a aj hlavných príjazdových ciest do Bratislavy. Vo štvrtok od 10.30 h dôjde k obmedzeniu v premávke pri presune delegácie z bratislavského letiska.



"Dôjde k uzavretiu diaľničného obchvatu D1, a to v úseku od Zlatých pieskov po Most SNP, ďalej Einsteinovej ulice, Staromestskej ulice a Hodžovho námestia a obojsmerne ulice Palisády," upozorňuje polícia. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 11. h a následne dôjde na tejto trase k čiastočnému obmedzeniu ešte medzi 11.30 a 12. h. Zhruba od 14. do 14.15 h budú opäť uzavreté obojsmerne Palisády a Hodžovo námestie. "V čase asi o 14.45 do 16. h budú uzavreté Palisády, Hodžovo námestie, Staromestská ulica, Most SNP, Einsteinova ulica a diaľničný obchvat v smere na Trnavu," spresnila polícia.



Vodičom, ktorí plánujú na príchod do Bratislavy využiť diaľnicu D1, odporúča, aby tak spravili najneskôr do 10. h. Následne vodičom radí využitie diaľnice po 12. h. V popoludňajších hodinách polícia žiada vodičov, ktorí budú chcieť na opustenie Bratislavy využiť diaľnicu D1, aby tak spravili najneskôr do 14.45 h, následne vodičom odporúča využitie diaľnice až po 16. h. "V prípade, ak je to možné, vodičov žiadame, aby sa uvedeným úsekom vyhli a na prejazd využili alternatívnu trasu. Vodičov touto cestou zároveň vyzývame, aby na cestách zvýšili svoju trpezlivosť," informuje polícia.



DPB pre dopravné obmedzenia vo štvrtok zabezpečí posilnenie hliadok svojho dispečingu, ktoré budú situáciu v meste monitorovať. Dopravný podnik sa bude snažiť zabezpečiť chod MHD tak, aby to cestujúci pocítili čo najmenej. "Hliadky budú na vzniknutú dopravnú situáciu reagovať operatívne – buď odklonia, alebo skrátia linky MHD v spolupráci s políciou," píše na svojom webe DPB.