Albánec s falšovanými dokladmi dostal zákaz vstupu na územie SR

Trnava 27. apríla (TASR) – Okresný súd v Trnave uznal za vinného štátneho príslušníka Albánska, a to z prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Uložil mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov, ktorý podmienečne odložil na skúšobnú dobu na dva roky. Muž sa činu dopustil tým, že pri žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania predložil na cudzineckej polícii cestovný doklad vykazujúci znaky falšovania. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



So žiadosťou o udelenie prechodného pobytu Albánec doložil minulý týždeň na oddelení cudzineckej polície v Trnave cestovný doklad Albánskej republiky. „Keď sa službukonajúci policajt lepšie prizrel dokladom, neuniklo mu, že priechodové pečiatky na výstupe a neskôr na vstupe do Maďarska môžu byť falšované," uviedla hovorkyňa. Pre podozrenie z falšovania a pozmeňovania verejnej listiny bol cudzinec odovzdaný poverenému príslušníkovi mobilnej jednotky PZ Bratislava, ktorý začal trestné stíhanie a zároveň vzniesol obvinenie.



„Z dôvodu, že sa cudzinec zdržiava na našom území neoprávnene a tiež z dôvodu, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ale nebol mu uložený trest vyhostenia, policajti mu vydali rozhodnutie o administratívnom vyhostení a uložili zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky a taktiež na územie všetkých členských štátov po dobu piatich rokov," doplnila Bárdyová.



Do času, kým opustí krajinu, zostane v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove.