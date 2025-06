Víkend v Trnavskom kraji: Došlo k trom nehodám, všetci nafúkali

Trnava 2. júna (TASR) - Alkohol „dopomohol“ počas uplynulého víkendu k trom dopravným nehodám na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Všetci traja vodiči nafúkali nad jedno promile alkoholu, a preto čelia obvineniu zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Viac ako dve promile nafúkal vodič osobného automobilu v nedeľu (1. 6.) za mestom Sládkovičovo v okrese Galanta po tom, čo narazil do ostrovčeka, prešiel kolmo cez kruhový objazd na trávu, kde dostal šmyk a zišiel mimo vozovky. Napoludnie došlo k dopravnej nehode aj vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda. Do zaparkovaného auta pred obchodným domom narazil vodič, nafúkal 2,08 promile.



Dopravná nehoda sa stala aj v obci Horná Potôň neďaleko Dunajskej Stredy. Dvadsaťdvaročný vodič dostal šmyk, prešiel do protismeru a tam narazil do betónového oplotenia. „Policajti mladého muža podrobili dychovej skúške, pri ktorej nafúkal 1,83 promile,“ priblížila polícia.



Okrem toho riešili policajti aj ďalšie prípady alkoholu za volantom. Na sklonku pracovného týždňa nafúkal vodič v obci Gáň (okres Galanta) najskôr 2,98 a v rámci opakovanej skúšky 3,04 promile alkoholu. Čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.