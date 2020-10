Anonym nahlásil údajnú bombu na košickej ulici, podozrivého zadržali

Košice 23. októbra (TASR) – Uloženie nástražného výbušného systému na celej Vihorlatskej ulici v Košiciach nahlásil vo štvrtok (22. 10.) o 20.25 h mužský hlas na tiesňovú linku 158. Na miesto boli ihneď vyslané záchranné zložky, ktoré vykonali všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. Informovala o tom v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



"Policajné hliadky spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru prehľadali verejné priestranstvo pred rodinnými domami na celej ulici a informovali ich obyvateľov o vykonávaných opatreniach. Na miesto bol vyslaný aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín, ktorý však po dôkladnej prehliadke lokality prítomnosť nástražného výbušného systému nepotvrdil," uviedla hovorkyňa.



Košickí kriminalisti medzitým pátrali po podozrivej osobe. Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky pár minút po polnoci zadržala v blízkosti centra Košíc 26-ročného muža. Policajný vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu šírenia poplašnej správy, zároveň spracuje podnet na jeho vzatie do väzby. "Obvinený muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Za tento čin mu hrozí až päťročné väzenie," konštatovala Mésarová.