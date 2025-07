NEHODA V BRATISLAVE: Cyklista sa zrazil s autom

Bratislava 16. júla (TASR) - Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť vodičov v súvislosti so zvýšeným počtom cyklistov na cestách, ktorý priniesli letné mesiace. Podotkla, že práve cyklisti patria medzi najohrozenejších účastníkov cestnej premávky. Bratislavskí krajskí policajti to uviedli na sociálnej sieti.



„Práve v tejto súvislosti boli policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v utorok (15. 7.) vyslaní na Dunajskú ulicu v Bratislave, kde došlo k stretu cyklistu s motorovým vozidlom,“ uviedli.



Podľa doposiaľ policajtmi zistených skutočností nedal prednosť vodič motorového vozidla cyklistovi na elektrobicykli. „Cyklista utrpel ľahké zranenia a bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc,“ priblížila polícia.