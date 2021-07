Polícia apeluje na rodičov, aby nezanedbávali dopravnú výchovu detí

Košice 19. júla (TASR) – Šesť dopravných nehôd s účasťou chodcov a päť s účasťou cyklistov zaznamenala polícia v Košickom kraji počas dvoch uplynulých týždňov. Keďže účastníkmi niektorých z nich boli i deti, košické krajské policajné riaditeľstvo apeluje na rodičov, aby nezanedbávali dopravnú výchovu svojich detí.



"Naučte svoje dieťa správne prechádzať cez cestu, venujte mu pár minút na to, aby ste sa s ním porozprávali o nástrahách na cestách," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová s tým, že je dôležité, aby rodičia sami boli svojim deťom príkladom.



Ako v tejto súvislosti informovala, počas uplynulých dní sa stali obeťami dopravných nehôd v Košickom kraji dve osemročné dievčatá. "V nedeľu 18. júla popoludní došlo v Michalovskom okrese k dopravnej nehode, pri ktorej osemročná chodkyňa skončila so zraneniami v nemocnici," priblížila s tým, že k nehode došlo v michalovskej mestskej časti Žabany v smere na obec Zbudza. Maloletá vbehla do jazdnej dráhy vodičovi osobného motorového vozidla spoza odpadkovej nádoby, pričom ju vodič zachytil spätným zrkadlom. "Chodkyňa po náraze do pravej časti vozidla spadla na cestu, pričom podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ľahké zranenia s dobou liečenia do troch týždňov," doplnila Mésarová. Požitie alkoholu u vodiča dychová skúška nepreukázala, polícia začala v prípade trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.



"Len" s odreninami skončila maloletá chodkyňa, ktorá mala kolíziu s osobným motorovým vozidlom na priechode pre chodcov na Žižkovej ulici v Košiciach. "Na priechod pre chodcov vstúpila z pravej strany v smere jazdy vodičky," doplnila Mésarová s tým, že ani vodička tohto auta nepožila pred jazdou alkohol. Stret s vozidlom si u dievčaťa vyžiadal len jednorazové ošetrenie.



Polícia presné príčiny oboch dopravných nehôd, ako i mieru zavinenia jej účastníkov objasňuje.