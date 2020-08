Polícia apeluje na seniorov, aby nenaleteli podvodníkom

Bratislava 4. augusta (TASR) - Polícia Bratislavského kraja apeluje na seniorov, aby zbystrili svoju pozornosť a nenaleteli podvodníkom. Páchatelia si vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Polícia uvádza, že seniori by nemali otvárať neznámym ľuďom, ktorí im výhodne ponúkajú na predaj rôzny tovar, poprípade im prišli vyplatiť výhru v lotérii alebo zvýšiť dôchodok. Seniori by tiež mali odmietnuť ponúkanú službu od pracovníkov plynární, elektrární, vodární či iných inštitúcií. Policajti v tejto súvislosti upozorňujú, že napríklad vyplácanie preplatkov sa nikdy nerealizuje v domácnostiach.



Dôchodcovia by nemali dôverovať a požičiavať peniaze neznámym osobám, ktoré ich náhodne oslovia na ulici alebo pred domom s požiadavkou, že súrne potrebujú požičať finančnú hotovosť a ako dôvod uvádzajú silné emotívne príbehy, hovoria policajti. Pripomínajú tiež, že by nemali podpisovať rôzne dokumenty bez konzultácie s príbuznými alebo právnikmi.



Polícia radí, že starší ľudia by mali odmietnuť bezdôvodnú či násilnú pomoc od neznámych ľudí. "Podvodníci ovládajú veľa spôsobov a používajú rôzne zámienky, ako okradnúť svoje obete," podotýkajú policajti. Nemali by vyberať financie či cennosti v prítomnosti neznámych osôb.



Ak sú neznámi na aute, seniori by si mali poznačiť evidenčné číslo vozidiel. Policajti radia, aby dôchodcovia udržiavali dobré vzťahy so susedmi v dome, mali by mať ich a iné dôležité telefónne čísla.



"Kontaktujte políciu na čísle 158, ak sa osoba, ktorú nepoznáte, správa podozrivo a snaží sa pod rôznymi zámienkami nadviazať s vami kontakt, získať vašu dôveru a vstúpiť do vášho príbytku," povedali policajti.