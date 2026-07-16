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Polícia apeluje na zodpovedné správanie sa na elektrických kolobežkách
Najčastejšou chybou mladých jazdcov býva prudké obiehanie ľudí zozadu či jazda viacerých detí na jednej kolobežke.
Autor TASR
Trnava 16. júla (TASR) - Polícia apeluje na zodpovedné správanie sa na elektrických kolobežkách. Len počas pondelka (13. 7.) riešila v Trnave tri udalosti v cestnej premávke, kde mali byť vinníkmi maloletí jazdci na elektrických kolobežkách. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
„Dieťa do 15 rokov smie na elektrickej kolobežke jazdiť len na cestičke pre cyklistov, v obytnej zóne alebo na lesnej či poľnej ceste. Akonáhle vstúpi na chodník, musí jazdiť výhradne vpravo, rýchlosťou chôdze a nesmie nijako obmedziť ani ohroziť chodcov,“ upozornila polícia.
Najčastejšou chybou mladých jazdcov býva prudké obiehanie ľudí zozadu či jazda viacerých detí na jednej kolobežke. „Takýto hazard sa často končí bolestivým pádom a nepríjemným zranením,“ doplnila polícia s tým, že základným pilierom bezpečnosti, ktorý dieťaťu môže zachrániť život, je ochranná prilba. Rovnako dôležité je dbať na reflexné prvky a osvetlenie.
„Dieťa do 15 rokov smie na elektrickej kolobežke jazdiť len na cestičke pre cyklistov, v obytnej zóne alebo na lesnej či poľnej ceste. Akonáhle vstúpi na chodník, musí jazdiť výhradne vpravo, rýchlosťou chôdze a nesmie nijako obmedziť ani ohroziť chodcov,“ upozornila polícia.
Najčastejšou chybou mladých jazdcov býva prudké obiehanie ľudí zozadu či jazda viacerých detí na jednej kolobežke. „Takýto hazard sa často končí bolestivým pádom a nepríjemným zranením,“ doplnila polícia s tým, že základným pilierom bezpečnosti, ktorý dieťaťu môže zachrániť život, je ochranná prilba. Rovnako dôležité je dbať na reflexné prvky a osvetlenie.