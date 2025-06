Polícia apeluje v súvislosti s motorkárskou sezónou na bezpečnosť

Bratislava 28. júna (TASR) - Bratislavská krajská polícia apeluje v súvislosti so začiatkom motorkárskej sezóny na bezpečnosť. Zdôrazňuje potrebu opatrnej jazdy. Vodiči by podľa nej mali byť okrem iného ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky a dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. Uviedla to na sociálnej sieti.



„V súvislosti s panujúcimi klimatickými podmienkami, a s tým súvisiacou začatou motorkárskou sezónou upozorňujeme na zvýšený výskyt práve týchto účastníkov cestnej premávky na cestách Bratislavského kraja. Práve dopravné nehody s účasťou motorkára majú často fatálne následky. Najčastejšími chybami na cestách sú rýchlosť jazdy neprispôsobená najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, prekročená najvyššia dovolená rýchlosť a iné,“ poznamenala.



Policajti preto na motorkárov apelovali, aby nepreceňovali svoje schopnosti, dodržiavali maximálnu rýchlosť a nejazdili pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Zdôraznili aj význam nosenia riadne upevnenej ochrannej prilby a ochranného odevu. Motorkári by podľa nich mali počítať aj s možnými chybami ostatných účastníkov cestnej premávky. „Aj keď ste na hlavnej ceste, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami. Predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné, Nepredchádzajte iné vozidlá sprava a nekľučkujte medzi nimi,“ dodali.