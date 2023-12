Vodič dostal šmyk a narazil do zábradlia pri košickom obchodnom centre

Košice 22. decembra (TASR) - K nebezpečne vyzerajúcej dopravnej nehode došlo vo štvrtok (21. 12.) pri obchodnom centre na Námestí Osloboditeľov v Košiciach. Podľa doterajších zistení polície 26-ročný vodič s autom zn. Audi dostal šmyk a narazil do zábradlia na vyvýšenom ostrovčeku.



Vozidlo smerovalo od Štúrovej na Palackého ulicu, pričom vodič "pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a aktuálnym poveternostným podmienkam". Do zábradlia narazil najprv prednou a následne aj pravou a zadnou časťou auta. Kamene z ostrovčeka sa pritom odrazili do sklenených výplní na budove obchodného centra.



"Vodiča policajti počas dokumentovania dopravnej nehody podrobili dychovej skúške, tá prítomnosť alkoholu v jeho dychu nepotvrdila. Našťastie, k žiadnym zraneniam osôb pri dopravnej nehode nedošlo," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Vodičovi na mieste uložili blokovú pokutu. "Všetky ďalšie okolnosti vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala Ivanová.