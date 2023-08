AUTO ROZTRHLO NA DVE ČASTI: Vozidlo dostalo šmyk a narazilo do stromu

Moravské Lieskové 2. augusta (TASR) - Záchranné zložky zasahovali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi obcou Moravské Lieskové a Novým Mestom nad Váhom. Po náraze do stromu roztrhlo automobil na dve časti. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Vodič vozidla Hyundai po prejazde miernou ľavotočivou zákrutou pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, svojim schopnostiam a poveternostným podmienkam. Na mokrej vozovke dostal šmyk. Prešiel do protismeru a následne mimo cesty do trávnatého porastu, kde narazil do stromu. Došlo k odtrhnutiu zadnej časti vozidla, pričom predná časť vozidla pokračovala po poli a prevrátila sa na strechu," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, 51-ročný vodič vyviazol len s ľahkými zraneniami. Príčiny dopravnej nehody vyšetrujú znalci.