RÁNO V KOŠICIACH: Auto skončilo v reklamnom pútači

Košice 5. marca (TASR) - Pri stredajšej rannej dopravnej nehode na križovatke ulíc Hviezdoslavova - Kuzmányho v Košiciach skočilo auto v reklamnom pútači. Stalo sa tak po tom, ako vodič prešiel cez koľajový pás, narazil do zábradlia a auto následne odrazilo. Vodičský preukaz mu na mieste zadržali. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



K nehode došlo okolo 5.40 h. Podľa polície sa vodič osobného motorové auta zn. Škoda Octavia pravdepodobne nevenoval plne vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. "Dychová skúška bola u vodiča negatívna, negatívny bol aj vykonaný orientačný test na drogy," uviedla s tým, že podľa predbežnej lekárskej správy utrpel pri dopravnej nehode ľahké zranenia.



Na mieste zasahovali aj košickí hasiči. Ako informovali na sociálnej sieti, okrem vykonania protipožiarnych opatrení tiež pomocou hydraulických nožníc odstrihli časť zábradlia, ktoré po nehode zasahovalo do cesty.