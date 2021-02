TRAGICKÁ NEHODA, auto zrazilo na priechode 59-ročnú Košičanku

Košice 12. februára (TASR) – Po zrážke s osobným autom, ku ktorej došlo v piatok ráno na Prešovskej ceste v Košiciach, prišla o život 59-ročná chodkyňa. Vozidlo zn. Hyundai do nej narazilo krátko po 6.00 h, keď prechádzala po priechode pre chodcov. Informovala o tom polícia.



Auto podľa doterajších zistení viedol smerom z centra mesta na Zelený dvor 46-ročný vodič z okresu Košice okolie. Do Košičanky narazil z doposiaľ nezistených príčin. "Žiaľ, chodkyňa utrpela pri dopravnej nehode vážne zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahla. Vodič neutrpel žiadne zranenia, požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Policajti na mieste vodičovi zadržali vodičský preukaz. Udalosť na mieste prevzal vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.



"Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy, ktorý bol prítomný na mieste udalosti," dodala Mésarová.