NEHODA AUTOBUSU: Zišiel z cesty a narazil do oplotení rodinných domov

Miesto nehody. Foto: Polícia

Vodič nebol pod vplyvom alkoholu.

Autor TASR
Gerlachov 15. decembra (TASR) - V pondelok dopoludnia v obci Gerlachov v okrese Poprad 56-ročný vodič autobusu z doposiaľ neznámej príčiny zišiel z cesty a narazil do oplotení troch rodinných domov a jednej garáže. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, škoda bola vyčíslená približne na 26.500 eur.

„Pri tejto nehode nedošlo k zraneniu osôb, vodič nebol pod vplyvom alkoholu,“ uviedla polícia s tým, že dopravná nehoda bola riešená na mieste v blokovom konaní.

