Polícia avizuje možné obmedzenia pri nedeľnom zhromaždení v Bratislave

Ľudia, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Oznámila, že dopravní policajti sa chystajú aktívne premávku usmerňovať.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Polícia upozorňuje na možné dopravné obmedzenia v súvislosti s verejným zhromaždením v nedeľu (16. 11.) v širšom centre hlavného mesta. „Spôsobiť ich môže väčší počet chodcov - účastníkov tohto zhromaždenia, a to najmä v okolí ulíc Štúrova, Vajanského nábrežie, Vysoká ulica, Námestie 1. mája a Námestie slobody,“ spresnila polícia na sociálnej sieti.

Oznámila, že dopravní policajti sa chystajú aktívne premávku usmerňovať. „Touto cestou vodičov upozorňujeme na možné zdržanie a žiadame účastníkov cestnej premávky, aby zvýšili svoju opatrnosť, trpezlivosť a aby sa riadili pokynmi polície,“ vyzvali policajti.

Pripomenuli, že v priebehu pondelka (17. 11.) sa v Bratislave uskutočnia viaceré verejné zhromaždenia. „O obmedzeniach v cestnej premávke a opatreniach bratislavskej krajskej polície v súvislosti s týmito zhromaždeniami budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu,“ dodala polícia.

