< sekcia Regióny
Polícia avizuje v súvislosti s duelom s Kosovom bezpečnostné opatrenie
Na fanúšikov, ktorí sa chytajú na vypredaný zápas, sa obracia aj Slovenský futbalový zväz (SFZ). Vyzýva ich, aby na štadión prišli s dostatočným časovým predstihom.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - V súvislosti so štvrtkovým (26. 3.) barážovým stretnutím SR - Kosovo na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave, označenom za rizikové podujatie, pripravila polícia bezpečnostné opatrenie. Upozorňuje tiež na dopravné obmedzenia a apeluje na rešpektovanie pokynov v súvislosti s podujatím.
„Dopravní policajti i príslušníci poriadkovej a kriminálnej polície budú počas priebehu bezpečnostného opatrenia situáciu monitorovať a podľa jej vývoja budú pripravení operatívne reagovať,“ uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lukáš Pecek. Fanúšikov vyzval, aby sa pred, počas a ani po skončení športového podujatia nedopúšťali protiprávnych konaní.
V súčinnosti so štátnou políciou bude na poriadok a verejnú bezpečnosť dohliadať aj Mestská polícia (MsP) Bratislava. „Posilnené hliadky v uliciach Bratislavy si môžete všimnúť už od obedňajších hodín, kedy budeme dozerať na verejný poriadok najmä v centre Starého Mesta, kde sa očakáva zvýšený pohyb kosovských fanúšikov,“ avizovala bratislavská MsP na sociálnej sieti. Do pripraveného bezpečnostného opatrenia sú za mestskú políciu vyčlenené najmä policajtky a policajti z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie.
Policajti tiež upozorňujú na dopravné obmedzenia v okolí štadióna. Úplne uzatvorená bude vo štvrtok od 9.00 h ulica Viktora Tegelhoffa, od 16.00 h Kalinčiakova ulica i Bajkalská ulica, presnejšie pravý jazdný pruh od križovatky s Vajnorskou ulicou v úseku po Trnavskú cestu. „V prípade ďalších obmedzení budeme verejnosť včas informovať,“ dodali policajti.
Na fanúšikov, ktorí sa chytajú na vypredaný zápas, sa obracia aj Slovenský futbalový zväz (SFZ). Vyzýva ich, aby na štadión prišli s dostatočným časovým predstihom. „Aby plynulo prešli bezpečnostnými kontrolami, a to kontrolou údajov na vstupenke spolu s údajmi na doklade totožnosti a následne bezpečnostnou kontrolou,“ vysvetlil SFZ. Dodal, že brány NFŠ sa otvoria dve hodiny pred zápasom, teda o 18.45 h. Pri presune k NFŠ odporúča využiť verejnú dopravu.
Zväz tiež poukazuje na predpoveď počasia - vo štvrtok sa očakáva veľmi chladné počasie, silný dážď a vietor. „Upozorňujeme fanúšikov, že je potrebné si priniesť pršiplášte a teplo sa obliecť. Dáždniky sú zakázané. Taktiež si môžu priniesť teplé deky,“ dodal SFZ.
