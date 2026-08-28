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Piatok 28. august 2026
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Bankomat v Kežmarku sa stal terčom vlámania

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Miesto činu. Foto: Polícia

Polícia na prípade intenzívne pracuje a v súčasnosti prebiehajú procesné úkony.

Autor TASR
Kežmarok 28. augusta (TASR) - Bankomat v Kežmarku sa stal terčom vlámania. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove s tým, že incident sa stal v piatok v skorých ranných hodinách na ulici Dr. Alexandra.

Polícia na prípade intenzívne pracuje a v súčasnosti prebiehajú procesné úkony. „Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť bližšie informácie. O ďalšom vývoji prípadu budeme informovať, akonáhle to situácia a priebeh vyšetrovania umožnia,“ uviedla polícia.


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