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Bankomat v Kežmarku sa stal terčom vlámania
Polícia na prípade intenzívne pracuje a v súčasnosti prebiehajú procesné úkony.
Autor TASR
Kežmarok 28. augusta (TASR) - Bankomat v Kežmarku sa stal terčom vlámania. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove s tým, že incident sa stal v piatok v skorých ranných hodinách na ulici Dr. Alexandra.
Polícia na prípade intenzívne pracuje a v súčasnosti prebiehajú procesné úkony. „Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť bližšie informácie. O ďalšom vývoji prípadu budeme informovať, akonáhle to situácia a priebeh vyšetrovania umožnia,“ uviedla polícia.
Polícia na prípade intenzívne pracuje a v súčasnosti prebiehajú procesné úkony. „Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť bližšie informácie. O ďalšom vývoji prípadu budeme informovať, akonáhle to situácia a priebeh vyšetrovania umožnia,“ uviedla polícia.