Bánovčan mal napadnúť policajtov, hrozí mu päťročné väzenie

Partizánske 18. mája (TASR) - Trest odňatia slobody až na päť rokov hrozí 39-ročnému mužovi z Bánoviec nad Bebravou, ktorý mal v Partizánskom pod vplyvom alkoholu napadnúť policajtov. Bánovčana polícia obvinila z prečinu útoku na verejného činiteľa. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Policajti išli preveriť protiprávne konanie pri jednom z rodinných domov. Na zemi našli sedieť spiaceho muža. "Po tom, ako sa obvinený prebral, mal začať vulgárne nadávať svedkom i policajtom, tých mal neskôr i opľuť a vyhrážať sa im a ich rodinným príslušníkom ujmou na zdraví," uviedli policajti.



Hliadka vyzvala muža, aby s konaním prestal, ten však nemal reagovať a jedného z policajtov mal udrieť päsťou do hrude a oboch policajtov kopnúť do nôh. "Policajti voči mužovi použili donucovacie prostriedky, a to hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany s cieľom prekonania aktívneho odporu. Po tom, ako mužovi založili putá, si mal začať udierať hlavu o zem a poškodeným policajtom a ich rodinným príslušníkom sa vyhrážať zabitím," ozrejmila polícia.



Mužovi policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Na mieste odmietol vykonať dychovú skúšku, neskôr na útvare mu policajti namerali 0,87 mg/l, čo je v prepočte 1,81 promile.



Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.