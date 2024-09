Bežecké preteky v centre Bratislavy si vyžiadajú dopravné obmedzenia

Bratislava 6. septembra (TASR) - Pre bežecké preteky v centre hlavného mesta treba v piatok a sobotu (7. 9.) počítať s dopravnými obmedzeniami. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Dnes od 17.30 do 19.00 h budú na Pribinovej ulici pred budovou obchodného centra bežecké súťaže pre deti a z toho dôvodu bude v danom čase obmedzený vjazd do garáží 'centrum'," uviedla polícia s tým, že ostatné vjazdy do obchodného centra budú bez obmedzení.



V sobotu treba podľa nej s dopravnými obmedzeniami počítať od 19.30 do 21.30 h, kedy bude uzatvorený úsek cestnej komunikácie od Šafárikovho námestia až po výjazd z parkoviska pri budove Slovenského národného divadla, vrátane vjazdu do garáží obchodného centra s názvom 'centrum'.



Ako doplnila, od 19.50 do 20.50 h bude na Vajanského nábreží v úseku od Šafárikovho námestia po Most Slovenského národného povstania (SNP) taktiež prejazd motorových vozidiel obmedzený. "S miernym zdržaním je potrebné počítať v centre mesta, a to najmä v okolí Námestia SNP, Kamenného námestia, Štúrovej ulice, ako aj na Viedenskej ceste v Petržalke, kde bude doprava priebežne usmerňovaná a uvoľňovaná hneď po prebehnutí posledných bežcov," poznamenala.



Polícia dodala, že bude zabezpečovať plynulý a bezpečný priebeh bežeckého podujatia, ako aj bezpečnosť pretekárov a ostatných účastníkov cestnej premávky. V tejto súvislosti vyzýva vodičov, aby sa riadili pokynmi polície a v úsekoch jazdili opatrne.