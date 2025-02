Polícia: Bezpečnostná situácia na území Bratislavy je stabilizovaná

Bratislava 13. februára (TASR) - Bezpečnostnú situáciu na území hlavného mesta považuje polícia za stabilizovanú. Bratislavčania sa môžu cítiť bezpečne. Pre TASR to uviedlo oddelenie komunikácie Policajného zboru (PZ) na margo tohtotýždňového úvodného stretnutia primátora Bratislavy Matúša Valla s prezidentkou PZ Janou Maškarovou.



"Hoci sú ľudia niekedy k sebe menej ohľaduplní a občas sa možno stretnúť aj s nepríjemným správaním niektorých občanov, Bratislavčania sa napriek tomu môžu cítiť naďalej bezpečne," konštatuje polícia.



Súhlasí, že spolupráca polícií je na nadštandardnej úrovni. Aktuálne zameranie spolupráce vidí policajná prezidentka najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku na verejne prístupných miestach, predovšetkým v centre mesta a v druhom a treťom okrese Bratislavy.



Primátor Vallo na sociálnej sieti po stretnutí napísal, že hoci patrí Bratislava stále medzi najbezpečnejšie hlavné mestá v Európe, tzv. pocitová bezpečnosť sa zhoršuje. Platí to pre celé Slovensko. Nenávisť sa podľa neho prenáša z online aj do fyzického priestoru mesta. Verbálne konflikty bývajú agresívnejšie, neraz prerastú do násilia. Ohrození bývajú spravidla tí najslabší, ženy, ľudia z kultúrnych aj iných menšín vrátane ľudí bez domova. O to citlivejšie by mala podľa primátora pristupovať k riešeniu takýchto situácií mestská a štátna polícia, ale aj súkromné bezpečnostné služby.



Témou stretnutia boli viaceré aspekty bezpečnosti, pomenované boli aj viaceré kritické lokality v hlavnom meste.