Polícia: Bezpečnostné opatrenia v rámci MS v hokeji boli profesionálne

Košice 4. júna (TASR) – Podľa polície bolo zvládnutie bezpečnostných opatrení počas uplynulých hokejových majstrovstiev sveta (MS), ktorých dejiskami boli Košice a Bratislava, profesionálne. Žiadne vážnejšie narušenie verejného poriadku nezaznamenala, chod šampionátu bol bezproblémový. Na utorkovej tlačovej konferencii v Košiciach to uviedol viceprezident Policajného zboru (PZ) Róbert Bozalka a zástupcovia oboch krajských policajných riaditeľstiev.



„Hodnotím to vysoko profesionálne zvládnuté zo strany všetkých zložiek, ktoré sa podieľali na zabezpečení MS. Boli tam všetky zložky ministerstva vnútra, PZ, zastúpenie mala aj slovenská armáda, Nemocnica sv. Michala a iní,“ povedal Bozalka s tým, že negatívne reakcie verejnosti nezachytil. „Veľmi pozitívne ohlasy máme od českých kolegov antikonfliktného tímu (AKT), ktorí u nás slúžili,“ dodal s tým, že spokojnosť bola vzájomná.



Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach počas šampionátu zaznamenalo minimum priestupkov a trestných činov. „Mali sme jednu krádež vlámaním do vozidla fanúšika, ktorý išiel na hokejový zápas. Počas MS sme nemali vykradnuté iné autá, ani sme nezachytili iný trestný čin. Vyhodnocovali sme ešte incident, keď sa slovenský fanúšik pod vplyvom alkoholu rozhodol, že si poskáče po vozidlách,“ povedal riaditeľ KR PZ v Košiciach Radoslav Fedor s tým, že v súvislosti s konaním šampionátu nezadržali žiadnu osobu a zaistený nebol ani žiaden cudzinec, ktorý by spáchal trestný čin.



Falošných vstupeniek na hokejové zápasy zaevidovali 45, pričom väčšina z nich bola zakúpená prostredníctvom rovnakej webovej stránky. „Toto je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodal.



Pre hokejové MS v priestoroch KR PZ v Košiciach zriadili aj miestnosť krízového riadenia. „Uzavreli sme zmluvu s mestom o poskytnutí kamerových systémov. To, čo má mestská polícia, máme aj my. Osobitným spôsobom sme napájali aj Steel Arénu,“ uzavrel Fedor s tým, že celkovo to predstavuje viac ako 250 kamier.



Denne bolo v priemere nasadených 350 policajtov. Maximálne nasadenie síl počas jedného dňa predstavovalo 452 policajtov a 22 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Pomáhali aj príslušníci colnej a finančnej správy.



Policajtom z KR PZ Bratislava pomáhali aj príslušníci z KR PZ Trnava, Nitra a Trenčín, ale i vojaci, český AKT či rakúska hliadka.



V hlavnom meste väčšinou zaevidovali českých, ruských, lotyšských, ale aj švajčiarskych fanúšikov. Verejný poriadok podľa zástupcu riaditeľa KR PZ Bratislava Viliama Adamca narúšali individuálne výtržnosti alebo menšie incidenty, najmä fanúšikovia pod vplyvom alkoholu. „Celkovo sme zadržali, respektíve predviedli, 46 osôb. Z toho bolo 22 cudzincov, ktorí sa dopustili trestnej činnosti, najmä výtržností pod vplyvom alkoholu. Mali sme aj päť poškodených motorových vozidiel fanúšikmi zo Švajčiarska,“ spresnil. V porovnaní s celkovým množstvom fanúšikov hodnotí správanie sa hokejových nadšencov ako zodpovedné.



V súvislosti s predajom nefalšovaných lístkov riešili v Bratislave 63 prípadov. „V 62 prípadoch sme situáciu riešili v blokovom konaní. Väčšinou išlo o cudzincov z rôznych krajín, napríklad z Francúzska, Anglicka, Maroka, Poľska, Českej republiky, ale aj Slovákov. V jednom prípade ide o správne konanie – občan Slovenska predával viac ako 170 lístkov na hokejové zápasy,“ uzavrel Adamec.