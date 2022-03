Polícia: Biele kríže v Karlovej Vsi nesúvisia s vojnou na Ukrajine

Bratislava 19. marca (TASR) - Biele kríže namaľované na cestách a chodníkoch v bratislavskej Karlovej Vsi nesúvisia s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Na sociálnej sieti na to upozornila bratislavská polícia, ktorá situáciu preverovala po viacerých podnetoch od občanov.



"Kríže boli na cestách vyhotovené zo strany súkromnej spoločnosti na účel projektu revitalizácie a dostavby vedeckého areálu," zistila polícia. Pomocou krížov spoločnosť spresňovala a synchronizovala vyhotovené fotografie v rámci projektu. Zhotovili ich bielym sprejom a do pár týždňov sami zmiznú.



Policajti sa so zástupcami dodávateľskej spoločnosti, ktorá kríže vyhotovila, dohodli, že pri prípadnom vyhotovovaní ďalších krížov budú o nich políciu informovať.