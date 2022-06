AGRESÍVNI BRATIA: Napadli majiteľa podniku, zaútočili aj na policajta

Bratislava 7. júna (TASR) - Polícia obvinila súrodencov Adriána G. a Dušana G. z okresu Prešov, ktorí napadli majiteľa reštaurácie a agresívne sa správali aj voči privolaným policajtom. Incident sa odohral v sobotu (4. 6.) v jednom z podnikov na Istrijskej ulici v Bratislave. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Obaja obvinení mali byť vyzvaní čašníkom, aby si presadli k inému stolu. Na to začali reagovať vulgárne a čašníkovi sa začali vyhrážať," ozrejmil. Následne fyzicky napadli majiteľa, ktorý ich vyzval, aby podnik opustili. Udreli ho napríklad popolníkom do oblasti krku.







Po privolaní hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) mali muži podľa Szeiffa v agresívnom správaní pokračovať. "Pri pokuse o fyzické napadnutie príslušníka PMJ boli obaja mladíci za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovaní a obmedzení na osobnej slobode," doplnil. Poukázal tiež na to, že nevhodne sa správali aj počas ich eskortovania na policajné oddelenie.



Obvinených po vykonaní potrebných úkonov podľa hovorcu umiestnili v cele policajného zaistenia. Vec sa realizuje v takzvanom superrýchlom konaní. "V prípade preukázania viny pred súdom hrozí mladíkom v zmysle zákona za toto konanie trest odňatia slobody na jeden až päť rokov," dodal.