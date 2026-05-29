VODIČI, POZOR: Bratislavský tunel Sitina bude cez víkend uzavretý
Vodiči budú musieť využiť alternatívne trasy.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Bratislavský tunel Sitina bude cez víkend uzatvorený. Vodiči budú musieť využiť alternatívne trasy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Upozorňujeme vodičov, že v piatok od 22.00 h do soboty (30. 5.) do 10.00 h a od soboty od 22.00 h do nedele (31. 5.) do 10.00 h bude tunel Sitina z dôvodu pravidelnej údržby obojsmerne uzavretý,“ uviedli policajti.
