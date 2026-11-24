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Polícia bude dohliadať na bezpečnosť počas zápasu v Bratislave
Dopravné obmedzenia sa môžu dotknúť najmä ulíc v bezprostrednom okolí štadióna.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Polícia bude v utorok v Bratislave dohliadať na bezpečnosť počas futbalového zápasu medzi tímami ŠK Slovan Bratislava a Real Betis, ktorý sa odohrá na Národnom futbalovom štadióne. V súvislosti s konaním športového podujatia treba počítať s možnými dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Martina Šemetková.
Do bezpečnostných opatrení budú zapojené hliadky odboru poriadkovej, kriminálnej, dopravnej aj železničnej polície, ktorých úlohou bude dohliadať na verejný poriadok, chrániť život, zdravie a majetok občanov, ako aj zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí štadióna.
Dopravné obmedzenia sa môžu dotknúť najmä ulíc v bezprostrednom okolí štadióna. Ide o ulice Bajkalská, Príkopova, Viktora Tegelhoffa a Kalinčiakova. „Dopravní policajti budú situáciu priebežne vyhodnocovať a v prípade potreby prijmú operatívne opatrenia na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Polícia fanúšikov oboch tímov vyzýva, aby svojím správaním prispeli k pokojnému priebehu športového podujatia, rešpektovali pokyny usporiadateľov a policajtov a vyvarovali sa akéhokoľvek protiprávneho konania pred zápasom, počas neho aj po jeho skončení.
Do bezpečnostných opatrení budú zapojené hliadky odboru poriadkovej, kriminálnej, dopravnej aj železničnej polície, ktorých úlohou bude dohliadať na verejný poriadok, chrániť život, zdravie a majetok občanov, ako aj zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí štadióna.
Dopravné obmedzenia sa môžu dotknúť najmä ulíc v bezprostrednom okolí štadióna. Ide o ulice Bajkalská, Príkopova, Viktora Tegelhoffa a Kalinčiakova. „Dopravní policajti budú situáciu priebežne vyhodnocovať a v prípade potreby prijmú operatívne opatrenia na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Polícia fanúšikov oboch tímov vyzýva, aby svojím správaním prispeli k pokojnému priebehu športového podujatia, rešpektovali pokyny usporiadateľov a policajtov a vyvarovali sa akéhokoľvek protiprávneho konania pred zápasom, počas neho aj po jeho skončení.