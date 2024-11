Polícia bude dohliadať na bezpečnosť v Trnave v súvislosti s futbalom

Trnava 19. novembra (TASR) - Polícia bude v utorok približne od 17.00 h dohliadať na verejný poriadok v trnavských uliciach v súvislosti s futbalovým reprezentačným zápasom vo zvýšenom počte napriek tomu, že stretnutie nebolo organizátorom označené ako rizikové. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Zápas medzi Slovenskom a Estónskom odohrajú od 20.45 h.



Polícia upozornila, že v súvislosti so zvýšeným počtom osôb a vozidiel môže dôjsť k obmedzeniu v doprave na Kollárovej ulici, prípadne aj na iných priľahlých uliciach v okolí štadióna Antona Malatinského.



Naplánovaná je uzávera časti Kollárovej ulice v čase od 19.00 do 20.45 h a následne od 22.40 do 23.15 h. "Uzávera sa bude týkať úseku od svetelnej križovatky ulíc Kollárova - Hospodárska - Dohnányho po križovatku na Kollárovej v časti vjazdu do podzemných garáží nákupného centra," uviedlo mesto Trnava na svojom webe s tým, že čas uzávery sa môže operatívne meniť vzhľadom na vývoj situácie.