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Polícia bude dozerať na zraz motorkárov na Zemplínskej Šírave
Program bude pokračovať v piatok (21. 8.), keď o 16.30 h vyštartujú motocyklisti z Námestia osloboditeľov na prejazd mestom Michalovce.
Autor TASR
Zemplínska Šírava 19. augusta (TASR) - Polícia Košického kraja bude dozerať na zraz motorkárov na Zemplínskej Šírave, ktorý sa začne vo štvrtok (20. 8.). Policajti budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezpečný presun motocyklistov a v prípade potreby budú usmerňovať či riadiť dopravu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.
Program bude pokračovať v piatok (21. 8.), keď o 16.30 h vyštartujú motocyklisti z Námestia osloboditeľov na prejazd mestom Michalovce. „Upozorňujeme však verejnosť aj ostatných účastníkov cestnej premávky, že spanilé jazdy budú prebiehať za plnej premávky, preto dopravní policajti z Michaloviec v spolupráci s kolegami z blízkych obvodných oddelení a Krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach budú dohliadať na bezpečnosť nielen motorkárov, ale aj okoloidúcich vodičov a divákov,“ uviedla hovorkyňa.
Dodala, že motocyklisti majú dbať na svoju bezpečnosť oblečením ochranného odevu, nasadením prilby, iných ochranných prvkov či dodržiavaním najvyššej povolenej rýchlosti, ktorú policajti budú kontrolovať. Vodiči áut majú sledovať spätné zrkadlá a situáciu okolo vozidla.
Program bude pokračovať v piatok (21. 8.), keď o 16.30 h vyštartujú motocyklisti z Námestia osloboditeľov na prejazd mestom Michalovce. „Upozorňujeme však verejnosť aj ostatných účastníkov cestnej premávky, že spanilé jazdy budú prebiehať za plnej premávky, preto dopravní policajti z Michaloviec v spolupráci s kolegami z blízkych obvodných oddelení a Krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach budú dohliadať na bezpečnosť nielen motorkárov, ale aj okoloidúcich vodičov a divákov,“ uviedla hovorkyňa.
Dodala, že motocyklisti majú dbať na svoju bezpečnosť oblečením ochranného odevu, nasadením prilby, iných ochranných prvkov či dodržiavaním najvyššej povolenej rýchlosti, ktorú policajti budú kontrolovať. Vodiči áut majú sledovať spätné zrkadlá a situáciu okolo vozidla.