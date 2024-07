Polícia bude na Olympijskom festivale realizovať ukážky činnosti

Bratislava 27. júla (TASR) - Polícia bude v rámci Olympijského festivalu v areáli jazera Kuchajda v bratislavskom Novom Meste realizovať ukážky činnosti. Záujemcovia takisto počas víkendu (sobota a nedeľa 28. 7.) majú možnosť navštíviť ich stánok. Bratislavská krajská polícia to uviedla na sociálnej sieti.



"V rámci programu budú realizovať ukážky činnosti policajti pohotovostného policajného útvaru, služobnej kynológie, dopravnej polície, ale aj policajní preventisti," priblížila. Pre tých, ktorí uvažujú nad vstupom do Policajného zboru, je podľa jej slov pripravený náborový stánok, kde im budú poskytnuté všetky informácie.



Olympijský festival v Bratislave sa koná do 11. augusta. Návštevníkom prinesie atmosféru letných olympijských hier v Paríži, teda takú, akú pod piatimi kruhmi zažívajú samotní športovci. Slovenský olympijský a športový výbor pripravil množstvo športových a kultúrnych podujatí.