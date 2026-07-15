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Polícia bude počas Spišských trhov dozerať na bezpečnosť
Takisto polícia apeluje na ľudí, aby si dávali pozor na osobné veci či už pri sebe, alebo v motorovom vozidle.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 15. júla (TASR) - Policajti rôznych útvarov budú dozerať na bezpečnosť na 71. ročníku Spišských trhov v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa začnú vo štvrtok (16. 7.) popoludní a potrvajú až do nedele (19. 7.). Dozerať budú na dôležité dopravné uzly, ale aj na verejný poriadok i majetok. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.
Podľa hovorkyne bude centrum Spišskej Novej Vsi úplne uzavreté. „Vozidlom tak neprejdete ulicami Letná, Zimná, Konrádová, časťou Kollárovej ulice, ďalej ulicou Ing. Kožucha, Elektrárenskou, Školskou a Štefánikovým námestím,“ uviedla s tým, že v teréne budú príslušníci PZ a vodičov navedú na obchádzkové trasy vyznačené dočasným dopravným značením.
Doplnila, že obchádzková trasa bude zabezpečená aj v oboch smeroch od a do Košíc, Popradu a Levoče, a to od obce Smižany po ceste II/536 a v meste Spišská Nová Ves po ceste II/533.
Policajti budú podľa Ivanovej dohliadať aj na bezpečnosť počas podujatia. Kontrolovať budú vodičov, či si za volant nesadli pod vplyvom alkoholu alebo či dodržiavajú pravidlá cestnej premávky.
Takisto polícia apeluje na ľudí, aby si dávali pozor na osobné veci či už pri sebe, alebo v motorovom vozidle. „V žiadnom prípade si preto počas nákupov nenechávajte svoje peňaženky na vrchu kabeliek zavesených na pleci alebo iných miestach, ktoré sú pre zlodeja ľahko prístupné,“ upozornila hovorkyňa. Dodala, že v prípade potreby majú návštevníci podujatia kontaktovať príslušníkov polície.
Podľa hovorkyne bude centrum Spišskej Novej Vsi úplne uzavreté. „Vozidlom tak neprejdete ulicami Letná, Zimná, Konrádová, časťou Kollárovej ulice, ďalej ulicou Ing. Kožucha, Elektrárenskou, Školskou a Štefánikovým námestím,“ uviedla s tým, že v teréne budú príslušníci PZ a vodičov navedú na obchádzkové trasy vyznačené dočasným dopravným značením.
Doplnila, že obchádzková trasa bude zabezpečená aj v oboch smeroch od a do Košíc, Popradu a Levoče, a to od obce Smižany po ceste II/536 a v meste Spišská Nová Ves po ceste II/533.
Policajti budú podľa Ivanovej dohliadať aj na bezpečnosť počas podujatia. Kontrolovať budú vodičov, či si za volant nesadli pod vplyvom alkoholu alebo či dodržiavajú pravidlá cestnej premávky.
Takisto polícia apeluje na ľudí, aby si dávali pozor na osobné veci či už pri sebe, alebo v motorovom vozidle. „V žiadnom prípade si preto počas nákupov nenechávajte svoje peňaženky na vrchu kabeliek zavesených na pleci alebo iných miestach, ktoré sú pre zlodeja ľahko prístupné,“ upozornila hovorkyňa. Dodala, že v prípade potreby majú návštevníci podujatia kontaktovať príslušníkov polície.