POZOR: Polícia bude priebežne uzatvárať výjazd z Borov na diaľnicu D2

Bratislava 30. mája (TASR) - Diaľničná polícia bude počas pracovných dní od 7.00 do 9.00 h alebo podľa vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie pre individuálnu dopravu priebežne uzatvárať výjazd z Borov na diaľnicu D2 v smere do Bratislavy. Dôvodom je zaistenie bezpečnosti cestnej premávky v súvislosti s opravou mosta Lamač. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Ďalšia etapa opravy diaľničného mosta je rozdelená do viacerých fáz. Komplexná oprava mosta v smere z Bratislavy do Malaciek odštartuje 20. júna a potrvá do konca augusta. Jazdné pruhy majú byť v zúženom profile a preto bude znížená rýchlosť. Národná diaľničná spoločnosť spolu s políciou apelujú na vodičov, aby dodržiavali značenie informujúce o smere jazdy aj o povolenej rýchlosti.