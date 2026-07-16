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Polícia bude počas podujatí v Bratislave dohliadať na bezpečnosť

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislavská krajská polícia vodičom v tejto súvislosti odporúča, aby sa počas soboty až do večerných hodín vyhli uliciam v okolí Námestia slobody a využili na presun alternatívne trasy.

Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Polícia v sobotu (18. 7.) počas konania viacerých podujatí v centre Bratislavy vykoná bezpečnostné opatrenia. Cieľom bude zabezpečenie ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov, ako aj plynulosti cestnej premávky. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.

Vodičov polícia upozorňuje, aby počítali s dopravnými obmedzeniami, ktoré sa budú týkať predovšetkým Námestia slobody, Hodžovho námestia, ulice Palisády, Kollárovho námestia a ďalších ulíc centra Bratislavy.

Ďalšie obmedzenia v cestnej premávke budú aj na Dunajskej ulici, Klemensovej, Karadžičovej, 29. augusta, Dostojevského rade a na Jakubovom námestí, kde sa počas soboty uskutoční ďalšie verejné zhromaždenie spojené s pochodom účastníkov.

Bratislavská krajská polícia vodičom v tejto súvislosti odporúča, aby sa počas dňa až do večerných hodín vyhli uliciam v okolí Námestia slobody a využili na presun alternatívne trasy.
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