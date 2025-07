VODIČI, POZOR: Časť diaľnice D1 pri Trnave bude cez víkend uzavretá

Trnava 11. júla (TASR) - Časť diaľnice D1 pri Trnave bude cez víkend uzavretá. Dôvodom je montáž cyklomosta ponad diaľnicu medzi trnavskou automobilkou a obcou Zavar. Obchádzka povedie po vyznačených trasách. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Úplná uzávera diaľnice v úseku od 55. kilometra po 66,5 kilometer sa začne v sobotu 12. júla o 4.30 h a bude trvať do nedele 13. júla do 12.00 h. „Doprava bude v uvedenom úseku usmerňovaná prenosným dopravným značením. Vodičov v tejto súvislosti vyzývame, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa pokynmi polície,“ priblížili policajti.



Vodiči idúci smerom na Žilinu zídu z diaľnice na rýchlostnú cestu R1 smerujúcu do Trnavy, potom sa napoja na obchvat Trnavy a za Trakovicami sa vrátia späť na diaľnicu D1. Rovnakú obchádzkovú trasu využijú vodiči aj v opačnom smere. Nákladné vozidlá však zídu z diaľnice už pri Červeníku.