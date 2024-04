OPATRNE: Diaľnica D2 v smere do Bratislavy je prejazdná v jednom pruhu

Bratislava 29. apríla (TASR) - Diaľnica D2 je od 10.00 h v smere do Bratislavy pre opravu prejazdná len v jednom jazdnom pruhu. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Dopravné obmedzenie v súvislosti s opravou pravého jazdného pruhu s krajnicou na diaľnici D2 v úseku šiesteho až 7,5 kilometra má trvať do piatka (3. 5.) do 20.00 h. "Žiadame vodičov, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa pokynmi polície," dodala polícia.