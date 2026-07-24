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NEHODA NA VÝCHODE: Hlásia troch zranených vrátane dieťaťa

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Miesto nehody. Foto: Polícia

Na mieste zasahujú záchranné zložky.

Autor TASR
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Lada 24. júla (TASR) - Cesta I/18 pri obci Lada v okrese Prešov je aktuálne pre dopravnú nehodu uzavretá. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že krátko po 14.00 h sa na mieste zrazilo nákladné auto s osobným. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru pre TASR potvrdil, že po nehode hlásia tri zranené osoby, z toho jedno dieťa.

„Obchádzka pre osobné vozidlá je možná cez obec Nemcovce, okolo ihriska po poľnej ceste. Žiadame vodičov o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov policajtov a ak je to možné, aby sa tomuto úseku vyhli a zvolili si inú trasu,“ uviedla polícia.

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