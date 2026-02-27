< sekcia Regióny
ČELNÁ ZRÁŽKA PRI SENCI: Cesta je neprejazdná
Cesta je v danom úseku aktuálne z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody neprejazdná.
27. februára
Senec/Reca 27. februára (TASR) - Cesta medzi Sencom a obcou Reca je v piatok podvečer pre dopravnú nehodu neprejazdná. Čelne sa tam zrazili dve osobné autá. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. Oboch vodičov záchranári previezli so zraneniami do jednej z bratislavských nemocníc. Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti informoval, že jednu osobu previezol do nemocnice vrtuľník.
„Cesta je v danom úseku aktuálne z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody neprejazdná. Z uvedeného dôvodu vodičov vyzývame na zvýšenú opatrnosť a aby na prejazd týmto úsekom využili alternatívne trasy,“ uviedli policajti.
Hasiči priblížili, že po príchode na miesto vykonali na vozidlách protipožiarne opatrenia a z oboch áut vyslobodili zakliesnených ľudí. „Následne v spolupráci so záchranármi začali s poskytovaním prvej pomoci,“ priblížili. Na miesto boli vyslaní hasiči zo Senca krátko po 16.20 h.
