Nehoda pri Vranove nad Topľou: Zrazilo sa auto s nákladiakom

Miesto nehody. Foto: Polícia

Štyridsaťročný vodič osobného auta sa nemohol podrobiť dychovej skúške z dôvodu zranení, previezli ho do nemocnice.

Merník 6. októbra (TASR) - V pondelok popoludní došlo pri obci Merník v okrese Vranov nad Topľou k zrážke osobného auta s nákladným vozidlom. Cesta III/3619 je momentálne obojsmerne uzavretá. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Polícia vykonáva potrebné úkony v súvislosti s dokumentovaním udalosti. „Štyridsaťročný vodič osobného auta sa nemohol podrobiť dychovej skúške z dôvodu zranení, previezli ho do nemocnice. Päťdesiatdvaročný vodič nebol pod vplyvom alkoholu,“ dodala polícia s tým, že presné príčiny, ako aj okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.

