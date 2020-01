Cestného piráta v Dúbravke ZASTAVILI AŽ VÝSTRELY

Bratislava 5. januára (TASR) - Bratislavskí policajti v noci zo soboty (5. 1.) na nedeľu zadržali v mestskej časti Dúbravka cestného piráta, ktorý navyše jazdil i napriek zákazu šoférovania. Policajtom sa muž snažil niekoľkokrát uniknúť, spacifikovať sa ho podarilo až po varovných výstreloch, pri ktorých sa nik nezranil.



Naháňačka sa začala na Lamačskej ceste, po ktorej sa vysokou rýchlosťou rútil šofér staršieho osobného auta. Vodič po spozorovaní policajnej hliadky odbočil na Harmincovu ulicu a snažil sa policajtom uniknúť, neváhal pritom vojsť do protismeru. Policajti museli použiť v súlade so zákonom služobnú zbraň. "Tri výstrely, ktoré mierili na koleso, spôsobili defekt, ani to však vodiča nezastavilo. S vozidlom pokračoval na ulicu Janka Alexyho, kde zastavil v protismere, z vozidla vystúpil a dal sa na útek," opisuje polícia na sociálnej sieti.



Policajná hliadka ho začala prenasledovať, muž opätovne neuposlúchol opakované výzvy. "Zastavili ho až dva varovné výstrely do vzduchu," dodali policajti.



Lustráciou zistili, že zadržaný šoféroval napriek trojročnému zákazu, bude preto čeliť trestnému stíhaniu za marenie výkonu úradného rozhodnutia.