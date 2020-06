Cestou do práce nafúkal 53-ročný vodič viac ako tri promile

Trenčín 16. júna (TASR) – Viac ako tri promile alkoholu namerali trenčianski policajti v dychu 53-ročného vodiča, ktorý spôsobil dopravnú nehodu v Trenčíne. Vodič bol na ceste do práce.



Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, vodič vozidla Opel Corsa jazdil od križovatky na Soblahovskej ulici v Trenčíne smerom do centra mesta, keď prešiel do protismeru a zrazil sa s automobilom Suzuki. Vinník nehody sa nezranil, vodič Suzuki a jeho spolujazdkyňa utrpeli ľahšie zranenia. Škodu na vozidlách vyčíslili na asi 6000 eur.



„Policajti oboch podrobili dychovej skúške. U vodiča Suzuki bola dychová skúška negatívna. Vodičovi Opla namerali v dychu najskôr 2,85 promile alkoholu, pri opakovanej dychovej skúške až 3,04 promile alkoholu. Policajtom vodič uviedol, že šiel do práce a nečakal, že by mohol toľko nafúkať,“ informuje polícia s tým, že vodiča obvinili z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Hrozí mu ročné väzenie.