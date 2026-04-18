< sekcia Regióny
Polícia: Cestu cez Dargov dočasne uzavreli, odstraňujú zhorený autobus
Cesta bude uzavretá z oboch strán a doprava bude odklonená. Obchádzková trasa povedie cez Slanec.
Autor TASR
Dargov 18. apríla (TASR) - Na ceste I/19 v úseku horského priechodu Dargov je dočasne obmedzená doprava. Dôvodom je odstránenie zhoreného autobusu z vozovky. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, práce by podľa predbežných informácií mali trvať približne dve hodiny.
Cesta bude uzavretá z oboch strán a doprava bude odklonená. Obchádzková trasa povedie cez Slanec. Na odklon vozidiel a usmerňovanie premávky budú dohliadať policajné hliadky. „Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste, rátali so zdržaním a ak je to možné, zvolili si inú trasu,“ dodala polícia.
