VODIČI, POZOR: Cez víkend bude uzavretý Tunel Sitina v oboch smeroch

Bratislava 15. júla (TASR) - Cez víkend bude úplne uzavretý Tunel Sitina v oboch smeroch. Doprava bude presmerovaná na Lamačskú cestu a Mlynskú dolinu v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.



Ďalšie dopravné obmedzenie čaká vodičov pre opravu mostných záverov na diaľnici D1 na Prístavnom moste. V sobotu (16. 7.) sa začne oprava mostných záverov na D1 na úrovni Dolnozemskej cesty v smere na Žilinu. "V rámci organizácie dopravy dôjde k zúženiu jazdných pruhov a doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Práce sa budú realizovať do konca augusta," uviedla Šimková.







Plánované obmedzenie je od piatka aj na Dolnozemskej ceste. Potrvá do augusta. Hovorkyňa skonštatovala, že ide o opravu cesty v úseku od Mosta Apollo po križovatku Gettingova. "Doprava bude usmernená prenosným dopravným značením," poznamenala.



Od piatka do nedele (17. 7.) bude prebiehať oprava povrchu vozovky na ulici Pri mlyne v Bratislave. Premávka v tomto úseku bude podľa Šimkovej zjednosmernená v smere na Vajnory.