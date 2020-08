Rally Vranov spôsobí dopravné obmedzenia

Košice 14. augusta (TASR) – Polícia upozorňuje, že v sobotu od 7:00 do 19:00 bude uzavretá cesta II/576 medzi obcami Herľany a Banské. Dôvodom je konanie športového podujatia Rally Vranov.



„Okres Vranov nad Topľou je z Košíc sprístupnený po ceste I/19 a I/79. Cestná premávka počas športového podujatia bude riadená dočasným dopravným značením," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



V katastrálnom území obce Čerhov dôjde k úplnej uzávere cesty I/79 v sobotu od 6:00 do nedele 20:00, a to pre rekonštrukciu železničného priecestia. Uzávera bude pokračovať aj v sobotu 22. augusta od 6:00 do pondelka 24. augusta 22:00.



Obchádzková trasa bude Čerhov – Slovenské Nové Mesto – Borša – Bara – Cejkov – Zemplínske Jastrabie – Novosad – Zemplínsky Branč –Veľaty –Luhyňa – Čerhov. Pre nákladnú dopravu bude obchádzka Luhyňa – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec – Slovenské Nové Mesto – Čerhov.



„Úplná uzávera a obchádzkové trasy budú označené dočasným dopravným značením," uviedla Mésarová.