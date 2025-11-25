< sekcia Regióny
Polícia cez víkend skontrolovala poľovníkov pri obci Prietrž
Autor TASR
Prietrž 25. novembra (TASR) - Polícia v sobotu (22. 11.) ráno skontrolovala poľovníkov na poľovačke pri obci Prietrž v okrese Senica. Ani jedna dychová skúška nemala pozitívny výsledok a všetky zbrane aj doklady mali poľovníci v poriadku. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Policajti na mieste podrobili dychovým skúškam 17 osôb. Na akcii spolupracovali policajti oddelenia dokladov spolu s pracovníkmi obvodného oddelenia Policajného zboru Senica. Avizovali, že kontroly budú pokračovať i naďalej. „Pretože pri používaní strelných zbraní je nevyhnutné, aby s nimi bolo manipulované odborne a s triezvou hlavou. Inak by totiž mohlo dôjsť k tragédiám, ktorým sa aj takto polícia snaží predísť,“ priblížili.
