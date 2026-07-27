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INCIDENT V OBCI OKOČ: Prípad riešia pre útok na verejného činiteľa

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Šesťdesiatjedenročný muž bol s poranením hlavy transportovaný do nemocnice v Dunajskej Strede.

Autor TASR
Okoč 27. júla (TASR) - Polícia zasahovala v noci zo soboty na nedeľu (25. - 26. 7.) v obci Okoč (okres Dunajská Streda), kde malo dôjsť k fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami. Pri incidente sa zranil aj príslušník obecnej polície. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

„Prípad si prevzal vyšetrovateľ, ktorý udalosť preveruje v súvislosti s trestným činom útoku na verejného činiteľa. Po zistení všetkých relevantných informácií nie je vylúčená zmena alebo rozšírenie právnej kvalifikácie,“ doplnila Antalová. Policajti osobu podozrivú z útoku obmedzili na osobnej slobode a v súčasnosti je umiestnená v policajnej cele.

„Krátko po polnoci sme na miesto vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. Šesťdesiatjedenročný muž bol s poranením hlavy transportovaný do nemocnice v Dunajskej Strede,“ spresnila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
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