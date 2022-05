ALKOHOL ZA VOLANTOM: Ani tento víkend sa neobišiel bez opitých vodičov

Bratislava 30. mája (TASR) - Bratislavská polícia počas uplynulého víkendu zasahovala pri viacerých dopravných nehodách v súvislosti s jazdou pod vplyvom alkoholu. Dvadsaťpäťročná žena a 55-ročný muž tak čelia obvineniu pre úmyselný prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a boli umiestnení do cely policajného zaistenia. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Prvý prípad sa stal v sobotu (28. 5.) krátko po 2.00 h na Ráztočnej ulici, kde došlo ku zrážke dvoch áut. Podľa doposiaľ zistených informácií 25-ročná vodička pravdepodobne nedala pri odbáčaní prednosť vozidlu jazdiacemu po hlavnej ceste. "Vodička vozidla zn. BMW sa pred dychovou skúškou priznala, že si nevšimla vozidlo jazdiace po hlavnej ceste a pred jazdou vypila väčšie množstvo piva," uviedla polícia s tým, že dychová skúška na prítomnosť alkoholu u nej preukázala najprv 1,31 a neskôr 1,54 promile.



K druhej dopravnej nehode došlo v nedeľu (29. 5.) v krátko pred 17.00 h v rekreačnej oblasti Vajnorské jazero, kde 55-ročný muž pri cúvaní narazil so svojím vozidlom do vstupnej bránky vedúcej k chatke, čím došlo k jej poškodeniu. "Vykonanou dychovou skúškou bola u neho zistená prítomnosť alkoholu v dychu s hodnotou 2,50 promile," priblížila polícia.



Policajti opätovne pripomínajú, že vodiči jazdou pod vplyvom alkoholu ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. "Určite sa neoplatí riskovať a viesť vozidlo s alkoholom v krvi," skonštatovali.