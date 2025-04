VIDEO: Vodiči vošli na železničné priecestie, keď to nebolo bezpečné

Bratislava 29. apríla (TASR) - Cez železničné priecestie môže vodič prejsť, iba ak to situácia na ňom a za ním dovoľuje. Na priecestí sa nesmie stáť. Na sociálnej sieti na to upozornili bratislavskí krajskí policajti.



„Štyria vodiči vošli na železničné priecestie na Ivanskej ceste v čase, keď to nebolo bezpečné. Zostali stáť priamo na dráhe a posúvali sa veľmi nízkou rýchlosťou, pričom boli stále v priestore priecestia,“ napísala polícia s tým, že dopravní policajti všetkých štyroch pokutovali. Policajti zverejnili na sociálnej sieti aj videozáznam.