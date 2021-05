Polícia hľadá muža, ktorý sekerou útočil vo Vranove nad Topľou

Vranov nad Topľou 17. mája (TASR) – Polícia chce stotožniť muža, ktorý sa koncom marca v jednom z obchodných domov vo Vranove nad Topľou dopustil krádeže a následne aj útoku na pracovníka strážnej služby. Výzvu o pomoc, spolu so zábermi z bezpečnostných kamier s hľadaným uverejnilo prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.



Hľadaný mladý muž mal v predajni vybrať z pultu s náradím sekeru, rázový uťahovák a multidetektor a odísť s nimi cez núdzové dvere obchodu. Následne mal bežať smerom k podchodu železničného priecestia, kam za ním vybehol aj pracovník strážnej služby.



"Mladíka síce dobehol, no ten strážnikovi zasadil dva údery do hlavy rukoväťou sekery, ktorú zobral z predajne a utiekol," doplnila polícia s tým, že informácie o hľadanom môže verejnosť polícii poskytnúť na bezplatnej linke 158 alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti.